Tuoni e lampi, ma non è ancora tempesta. Laaspetta, per il raduno: il colombiano, dopo aver giocato con la propria selezione nazionale, è atteso il giorno 10 luglio, quando riprenderanno a tutti gli effetti gli allenamenti alla Continassa alle dipendenze di Massimiliano Allegri. Ma qual è la situazione tra il club e l'esterno? Dopo il rinnovo scattato automaticamente - nonostante i tentativi dei bianconeri di rivedere ingaggio e durata del contratto -, adesso anche sul futuro di Juan si sono addensati nuvoloni. Cosa vuol dire? Che davanti a una buona offerta, il giocatore potrebbe anche partire.Al momento, Cuadrado resta un titolarissimo della Juve, che non ha una vera e propria trattativa in corso per un altro esterno destro. Il colombiano ha un altro anno di contratto e le parti in questo momento non hanno ancora affrontato l'argomento rinnovo, né attendono di farlo a breve. Su Juan aveva destato interesse l'Inter, ma per costi ed età non è mai stato un discorso approfondito.