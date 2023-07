La Juventus al momento è spettatrice della situazione Pogba. Sa che è una decisione personale, che di fronte a un ingaggio del genere, fuori mercato per l'Europa, c'è poco da fare. Ma vuole che tutto questo finisca presto. Allegri vuole capire in tempi rapidi se può contare sul francese, discorso valido anche per Giuntoli e Manna, che in caso di addio del Polpo dovranno cercare il sostituto. Solo se Pogba dirà sì si potrà parlare del prezzo del cartellino,, una cifra che permetterebbe alla Juve di rientrare dall'investimento fatto per il bonus alla firma e per l'ingaggio (la Juve, dopo un solo anno, perderebbe i benedici del Decreto Crescita). Pogba guadagna 8 milioni di euro netti a stagione, con le agevolazioni fiscali sono 10,48 milioni di euro lordi.