Come racconta Tuttosport, ci sono tanti nomi per il sostituto di, ma nessuno è realmente vicino. I nomi che interessano la Juventus e quindi Massimiliano Allegri sono noti. In primis, quello con cui sono iniziati i contatti indiretti con il suo entourage, ecco, il centrale del Napoli che andrà in scadenza il prossimo giugno e quindi rischia di diventare per il club di De Laurentiis un calciatore da cui non ricavare nulla. Il problema è che il presidente campano per venderlo chiede 40 milioni, una cifra che oggettivamente pare fuori mercato visto appunto la condizione di prossimo svincolato che caratterizza il senegalese.