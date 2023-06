Verona salvo e Cagliari promosso: la Serie A 2023/24 è completa e in vista della stagione che partirà il weekend del 18-20 agosto, per concludersi il 26 maggio, sono pronti i pronostici su quale squadra potrebbe laurearsi campione d’Italia dopo il Napoli. Si tratta ovviamente di una prima proiezione dei quotisti attesa di tante informazioni, come il calciomercato, ma per ora la lavagna antepost della Serie A dà l’Inter, vicecampione d’Europa, favorita per il titolo a quota 2,75. Nonostante una stagione straordinaria il Napoli, con il dubbio su chi prenderà il posto di Luciano Spalletti, parte in seconda fila e la conferma dei campioni d’Italia vale quota 3,50.Le distanze cominciano a farsi importanti per il Milan (a 6,50) e soprattutto Roma e Lazio, con le due squadre capitoline entrambe a 15 volte la posta. A 35 l’Atalanta, mentre tra le imprese quasi impossibili Fiorentina e Monza si giocano a 100 volte la posta.