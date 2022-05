Come racconta La Gazzetta dello Sport, rispetto a una possibile richiesta di 12 milioni il club bianconero è fermo a uno stipendio base di 7,5 milioni per arrivare a 10 con i bonus sino al 2025. Va sempre ricordato che anche Pogba può godere dei benefici del Decreto Crescita e ciò significa che al lordo costerebbe al massimo 15 milioni di euro. Tuttavia i vertici juventini in pubblico esprimono cautela.