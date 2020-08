La priorità di Gonzalo Higuain è quella di sedersi a tavolino e parlare con Andrea Pirlo del suo futuro in bianconero. Questo è quanto riporta La Gazzetta dello Sport, secondo la quale la pista più concreta come prossima destinazione di Higuain è l'MLS, dove già gioca il fratello Federico. In Argentina è stato lui stesso a dire di non voler tornare, in Europa non ci sono club disposti ad accontentarlo sull'ingaggio e la sua permanenza in bianconero è molto complicata.