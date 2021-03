Come raccontato da Repubblica, Pirlo ha in mano il suo destino: dipenderà dai ragazzi che allena e dalle prossime partite un possibile domani alla Juventus. Al momento, il club non avrebbe le risorse economiche per andare a prendere un profilo più importante, anche per questo non si valuta un nome di alto profilo e si continua con l'allenatore bresciano. Che non è certo 'spacciato', ma che ora deve dare necessariamente una sterzata. Per il quotidiano, peserà ovviamente la posizione di Andrea Agnelli. Un anno fa era stato lui a sceglierlo e "allo stato attuale, in ogni caso, Pirlo ha in mano il proprio destino: Agnelli fa il tifo per lui".