Lain prima fila,sempre informate e, negli ultimi mesi, anche la. Alla corsa che porta a Davidesi aggiungono via via concorrenti sempre nuovi, squadre di prima fascia che col passare del tempo vengono sempre più convinte dalle qualità del centrocampista del Sassuolo. Un club che sa riconoscere il talento, lo sa valorizzare e, soprattutto, lo sa vendere bene. E che ora si prepara a un'estate in cui il classe '99 sarà il pezzo pregiato del mercato italiano. Lo rivela Calciomercato.com.