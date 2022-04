Come racconta La Gazzetta dello Sport, nel nuovo corso della Juve ci saranno giovani che dovranno aprire un nuovo ciclo, ma il precedente ha avuto senza dubbio Dybala come protagonista: 18 gol totali in Champions, dietro solo a Del Piero e Trezeguet; dal 2015-16 più presenze di tutti (288, secondo Alex Sandro) e più gol di tutti (114, Ronaldo si è fermato a 101). L’eredità è pesante, per chi vestirà il suo numero e per chi pesterà le sue zolle di campo.