Come racconta Gazzetta, se non dovesse arrivare Di Maria, la Juve dovrebbe puntare su un profilo diverso, su un esterno sicuramente più giovane del Fideo, probabilmente con meno senso dell’assist e più capacità di attaccare la porta. Una partita che, inevitabilmente, sarà a due velocità. Tempistiche troppo differenti. Con Di Maria, la Juve chiuderebbe presto: il Fideo è libero e non aspetterà luglio. Con altri, da Zaniolo in giù, i tempi sarebbero più lenti.