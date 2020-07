di Nicolò Vallone

Premessa: chi scrive è un grande fan di Federico Bernardeschi. Una vittima del più classico dei colpi di fulmine calcistici, quando lui era un talento del Crotone in Serie B, promesso sposo della casa madre Fiorentina e fulgido talento dell'Italia Under 21. A distanza di anni, lo ritroviamo giocatore della Juventus dal 2017, in calo drastico nel gradimento del pubblico, ideale pedina di scambio per arrivare a Milik. Fermo restando che tutti prendiamo degli abbagli, com'è possibile che un giocatore del suo talento non abbia compiuto il salto di qualità?



Sì, talento. Perché anche confrontandolo con un altro giocatore sbocciato a Firenze come Chiesa, il divario puramente tecnico, tra eleganza e tocco di palla, sembra premiare Bernardeschi. Ma nel calcio, purtroppo o per fortuna, la forza di un giocatore è dettata anche da altri fattori che vanno al di là del puro tasso tecnico: forza fisica, continuità, carattere, duttilità, etc etc. Restando nel paragone con Chiesa (che in ogni caso deve ancora misurarsi in un top club e quest'anno non sta brillando) quest'ultimo non sarà sempre bellissimo a vedersi, tende a giocare a testa bassa, ma ha mostrato altre doti che gli hanno permesso di gonfiare il suo valore di mercato ed entrare nella cerchia dei migliori prospetti italiani.



Se Bernardeschi non segna in campionato da settembre 2018 e l'ultima gara in cui ha davvero scaldato il cuore dei tifosi della Juve è il ritorno degli ottavi di Champions della scorsa stagione contro l'Atletico Madrid (quella della tripletta di Ronaldo) la colpa va evidentemente ricercata in altri tipi di lacune, legate alla sfera del carattere e della mentalità. Innanzitutto una tendenza a fare qualche tocco di palla di troppo, che a volte limita le giuste linee di passaggio e chiude l'attimo giusto per battere a rete. Ecco, la fase realizzativa: non è che non vada mai al tiro, anzi... ma quando lo fa, manca un po' di "cattiveria". E poi, la reazione alle critiche: un errore come quello degli ultimi minuti della finale di Coppa Italia, quella palla portata incredibilmente in calcio d'angolo partendo da un controllo da fermo, è impensabile per un giocatore come lui in condizioni psicologiche normali. Probabilmente, nel calcio come nella vita, essere troppo "bravi ragazzi" può far innamorare di te i romantici ma rischia di farti restare al palo.



TATTICA SBAGLIATA? - Per provare a "salvare il soldato Fede" potremmo accusare chi lo ha allenato di non aver saputo sfruttare a dovere le sue caratteristiche di mezzapunta, a partire da Paulo Sousa che lo snaturò allontanandolo dalla porta, in un ruolo da esterno a tutta fascia. Fino al suo status indefinito delle ultime annate in bianconero, che lo hanno visto sempre più nei panni di un jolly della metà campo offensiva. Un po' "alla Giaccherini", se vogliamo. Ma a questo si può ribattere che non saper essere duttili e non saper sfruttare le proprie capacità a lungo termine è un limite importante. Di quelli che ti fanno arrivare a 26 anni con un'aura di perenne incompiuto. Se dovesse andare via dalla Juve, sarà uno di quei giocatori che avevano nei piedi tutti i numeri per far sognare, ma che non sono riusciti a trovare il loro posto al sole nel pantheon bianconero. Un po' come Giovinco, tanto per fare un altro nome di cui si era innamorato il sottoscritto. Che ha pagato limiti atletici oltre che caratteriali. Meglio non divagare, e augurarsi che le quotazioni di Bernardeschi alla Juve possano risalire a suon di prestazioni convincenti.