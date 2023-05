Come racconta Gazzetta, la Juve spera di continuare con, però mai come in questo momento storico non può avere certezze. Questione di offerta irrinunciabile (60-70 milioni), ma pure di futuro in Champions. I bianconeri, ora come ora, sono terzi in classifica e sarebbero qualificati a prescindere dal successo in Europa League. Ma resta la “spada di Damocle” di nuove penalizzazioni e di una stagione senza Coppe. In quel caso qualche sacrificio sarebbe necessario e il maggior indiziato alla cessione sarebbe proprio Vlahovic.