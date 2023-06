La Juve di Max Allegri, come da tradizione, ripartirà dalIl tecnico bianconero ha sempre fatto così, anche o soprattutto quando dominava in Italia e sfiorava a più riprese la Champions: si riparte dalle certezze dell'anno prima. Poi, strada facendo, potrà cambiare. Intanto, tempo di mercato, in atto c'è una rifondazione più o meno evidente sulle fasce, alla ricerca di giocatori che possano giocare sugli esterni in tutte le posizioni. L'esempio di Timothy Weah è evidente ma non sarà l'unico volto nuovo, anzi