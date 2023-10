Dove andrà Zidane? Secondo El Chiringuito, Zinedine potrebbe tornare ad allenare il Real Madrid per la terza volta in carriera. L'ex campione bianconero sarebbe la prima opzione dei Blancos per il dopo Ancelotti, con il tecnico di Reggiolo destinato ad allenare la nazionale brasiliana. Per Zidane, ancora una volta, si allontanerebbe l'ipotesi Juventus, anche dopo che negli scorsi giorni si è raccontato molto del suo amore per i colori bianconeri, specialmente dopo la festa per i 100 anni di presidenza della famiglia Agnelli.