Cosa succederà con, tra i grandi protagonisti della super cavalcata dell'Italia Under 20 ai Mondiali di categoria? Come racconta Calciomercato.com, Turicchia è un esterno che può e sa giocare su entrambe le fasce; è di proprietà della Juventus, che per lui ha in programma il concreto percorso di crescita con una maggiore integrazione fra NextGen e prima squadra.