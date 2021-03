Come raccontato da Calciomercato.com, Adrien Rabiot non è riuscito fin qui a spazzare via tutti i dubbi sul suo valore e, soprattutto, sull'ingaggio mostre da 7 milioni di euro netti a stagione. Si muove dunque il mercato. E negli ultimi mesi è arrivata un'offerta dall'Everton di Carlo Ancelotti, l'allenatore che lo ha lanciato ai tempi del PSG, mentre i bianconeri lo hanno proposto al Manchester United come contropartita per riportare a Torino Paul Pogba.