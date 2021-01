Il ritorno di Fabio Quagliarella è un'idea concreta, viva. E sono stati avviati i contatti del caso. Il giocatore non è indifferente alla proposta della Juve, anzi, ma ha una richiesta precisa che riguarda la durata del contratto: vorrebbe un accordo di 18 mesi e non di 6, come invece vorrebbe proporre la Juventus. Cose di cui trattare direttamente, dopo l'ok definitivo della Samp. Stando a quanto riporta il Secolo XIX, infatti, la Juve e la Samp dopo le indiscrezioni sulla distanza di valutazione di ieri, avrebbero trovato una quadra: la Samp, infatti, non si opporrebbe al trasferimento del suo capitano alla Juventus: un segno di riconoscenza per quanto Quagliarella ha dato e sta continuando a dare alla causa blucerchiata. Un ok importante.