E se fosse proprio Quagliarella la scelta giusta della Juventus? Dal suo arrivo alla Samp, come ricorda Gazzetta, ha fatto davvero tanti gol. Anche in questa stagione: Sette reti nelle prime 14 partite di questo campionato, sono 26 nel 18-19, quando eguagliò il record di Batistuta da 11 gare consecutive in gol. L'anno prima arrivarono diciannove perle in A, e sebbene nella scorsa stagione abbia faticato più del dovuto, il suo rendimento ha sempre viaggiato intorno al 20%. Tante reti pesanti e sono 4 all'Inter, altrettante al Napoli. Gazzetta sottolinea soprattutto la "prolificità in relazione all'età": sono 48 gol dai 35 anni in poi, ben 108 dai 30.