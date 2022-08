Proprio quando sembrava tutto fatto, ilha mollato la presa. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, non sarà in rossonero il prossimo futuro di Tommaso, il baby attaccante classe 2004 descritto come "il nuovo", seguito con attenzione anche dalla. Il club di via Aldo Rossi aveva trovato l'accordo con ilgià da settimane, ma l'operazione è saltata a causa delle richieste fatte dalla famiglia del giocatore, ritenute fuori dai parametri societari. Da non escludere, dunque, un nuovo assalto della Vecchia Signora.