Problemi a centrocampo per la? Mancaè fuori per infortunio,è indietro di condizione e... attenzione a! Come raccontato da Sky Sport, infatti, Allegri l'ha elogiato, soprattutto per quanto riguarda il ruolo di regista. Ha un doppio passo: in Nazionale le ha giocate tutte, e arriva da 171 minuti giocati e un gol e un assist. Che sia una situazione da sfruttare per Allegri? Avrebbe un nuovo acquisto, in questo senso.