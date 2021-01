4









La ​Juve potrebbe riportare a casa Luca Pellegrini. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i bianconeri hanno ricevuto alcune richieste importanti per Frabotta, soprattutto da parte del Cagliari. Se dovessero concretizzarsi queste richieste per l'esterno romano, a quel punto Paratici potrebbe richiedere il ritorno dell'esterno ex Roma, al momento in prestito al Genoa nonostante l'ultima estate passata in ritiro alla Continassa. Per Sky, Raiola si sta già muovendo in tal senso e l'affare può concretizzarsi a prescindere dalel smentite da parte del Genoa.