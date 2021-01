Luca Pellegrini non tornerà alla Juventus prima della fine della stagione. A garantirlo è Francesco Marroccu, direttore sportivo del Genoa che ieri sera nel corso di una diretta su TeleNord ha spiegato la situazione relativa all'esterno di proprietà bianconera in prestito ai rossoblù: "Pellegrini non ha terminato la sua avventura al Genoa e non è oggetto di alcuna trattativa in uscita".