Orsolini di ritorno alla Juve? Si può, eccome. Come raccontato in esclusiva su IlBianconero.com , al momento della cessione dell'attaccante mancino al Bologna per 15 milioni, infatti, la Juve ha conservato una corsia preferenziale continuando a credere nel potenziale dell'ex Ascoli. Una formula che può consentire ai campioni d'Italia di riacquistare Orsolini in estate per una cifra appena superiore ai 22 milioni di euro, che salirà fino a 30 milioni nel caso in cui l'affondo della Juve dovesse slittare al 2021. Praticamente un affare