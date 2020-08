E per l'attacco? Ne parliamo da giorni, anzi: da settimane. Il nome più chiacchierato attorno alla Continassa resta quello di Edin Dzeko. Ma non si escludono cavalli di ritorno, come quello che riporterebbe Moise Kean in bianconero. Ne scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Il 20enne vercellese in bianconero aveva già fatto vedere ottime cose nel 2018-2019, tanto che Mancini lo aveva lanciato in Nazionale (3 partite e 2 gol) e ora potrebbe ritornare a Torino in prestito. La via maestra sarebbe quella di scambiare un giocatore da mandare in Inghilterra e i bianconeri sono già al lavoro".