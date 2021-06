Mattia De Sciglio di nuovo alla Juve? Come scrive Tuttosport, con Massimiliano Allegri in panchina non è da escludere il ritorno del terzino scuola Milan, in prestito al Lione, coi francesi che vorrebbero trattenerlo con loro. Anche lo stesso De Sciglio ha ammesso di voler restare in Francia, ma il mercato è aperto e dopo il prestito di un anno potrebbe anche tornare in bianconero...