Massimiliano Allegri può tornare alla Juventus? Non nel prossimo futuro anche se, come scrive Tuttosport, della parole di Chiellini nella sua biografia, non si può escludere che in futuro il livornese possa nuovamente tornare a sedersi sulla panchina della Vecchia Signora. Dalla prossima stagione Max è pronto a tornare in sella. Per lui c'è il richiamo della Premier League (sta studiando inglese da tempo) ma anche del PSG che potrebbe salutare il tecnico Thomas Tuchel nelle prossime settimane.