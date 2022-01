15









Un passo alla volta, com'è frenetico questo mercato della Juventus. I bianconeri possono liberarsi dell'ultimo peso sul gong di questo pazzo gennaio: il nome è quello di Aaron Ramsey, ormai ai margini della rosa e di tutto il progetto di Massimiliano Allegri. Quando ormai sembrava destinato a restare in disparte per altri sei mesi, ecco la possibile apertura del calciatore alla cessione al Wolverhampton.



CI PROVA MENDES - In queste ore sta diventando determinante il lavoro di Jorge Mendes per sbloccare il caso Ramsey: il Wolverhampton prova a convincere il gallese, la Juventus ha ovviamente già dato il via libera per la cessione, dalla quale pretenderebbe solo un indennizzo simbolico. Situazione caldissima: potrebbe sbloccare anche l'affare Nandez, nonché liberare un peso non indifferente sul monte ingaggi. Lo riporta Calciomercato.com.