Come racconta il Corriere dello Sport, in difesa il mercato potrebbe riaprirsi. Con, infatti, si continua a parlare di un altro giocatore serbo: quel Nikola Milenkovic ancora in uscita dalla Fiorentina e diventato il piano B di tanti top club in Italia e in Europa. Ieri non ha disputato nemmeno un minuto in amichevole contro il Galatasaray, forse un caso, forse no. Se la Juve dovesse riuscire a fargli posto, proprio Milenkovic potrebbe rappresentare quel rinforzo in grado di alzare il livello della difesa bianconera.