La Juventus comincia ad organizzarsi per la prossima stagione, in attesa ancora di capire l'esito di quella in corso. Fabio Paratici suggerisce un mercato intelligente e creativo, senza togliere nemmeno l'ipotesi che ci sia addirittura immobilismo, con la squadra che resterebbe invariata anche il prossimo anno. Così, tra le soluzioni intelligenti e creative potrebbe esserci anche la cessione di Adrien Rabiot, per registrare una plusvalenza, visto che è arrivato a parametro zero. Su di lui, c'è il Manchester United.