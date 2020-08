Con l'arrivo di Victor Osimhen, Arek Milik è sempre più vicino a dire addio al Napoli. L'attaccante polacco ha già un accordo con la Juventus, manca però quello tra i club. Continua il tira e molla con le richieste da parte del Napoli che sono troppo alte per i bianconeri. Così Agnelli, spazientito per la situazione, potrebbe anche decidere di aspettare che Milik vada in scadenza e ingaggiarlo a parametro zero nel 2021.