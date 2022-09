Occhio al colpo per laè in scadenza con il 'Gladbach a giugno 2023. La Juve, che ha già utilizzato i due slot per extracomunicati in questa stagione (Kostic e Paredes), potrebbe bloccare il giocatore a gennaio (il valore si aggira sui 6 milioni di euro) e poi tesserarlo la prossima estate. Oppure, se non si trovasse un accordo con il club tedesco, Bensebaini potrebbe diventare bianconero a parametro zero a giugno.