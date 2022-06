C'è da aspettarsi un altro colpo a centrocampo dopo l'arrivo - ormai assodato - di Paul Pogba? Secondo Tuttosport, molto, se non tutto, dipenderà dal destino di Arthur: se il centrocampista brasiliano sarà ceduto, la Juve spingerà soprattutto per un mediano, come da richiesta esplicita di Massimiliano Allegri. Potrebbe essere Thomas Partey dell’Arsenal, che apprezza molto l’ex Barcellona e potrebbe essere disposto a uno scambio. Che però, anziché Thomas, potrebbe pure riguardare il 24enne difensore centrale brasiliano Gabriel dos Santos Magalhaes.