Il mercato di gennaio è quello delle occasioni da cogliere al volo, che per la Juventus si possono tradurre in un centrocampista. Nelle ultime ore c'è stato un blitz dell'agente di Arthur a Londra per parlare con l'Arsenal: Federico Pastorello sta lavorando per far incontrare le esigenze dei Gunners con quelle dei dirigenti bianconeri, che se dovessero piazzare il brasiliano potrebbero regalare un sostituto in quel ruolo a Massimiliano Allegri. Lo racconta Calciomercato.com.