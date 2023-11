Come scrive Gazzetta, a Leeds era soprannominato “”. Nomignolo impegnativo, anche perché il piede, pur buono, non regge il paragone con quello del regista campione del Mondo 2006. Il rendimento al Leeds, però, fu così convincente da portarlo prima in nazionale, dove il c.t. Gareth Southgate l’ha utilizzato soprattutto nella mediana a due con Declan Rice. Quindi, nell’estate 2022, al Manchester City. Con i campioni d’Europa, Phillips nelle poche occasioni da titolare è stato impiegato alla Bielsa, ma con meno fortuna, almeno sinora.