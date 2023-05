Il giornalista Paolo De Paola ai microfoni di Sportitalia ha parlato del futuro di Gian Piero. Le sue parole:"Penso che l’Atalanta abbia bisogno di un cambio di allenatore. Credo che un allenatore possa fare bene per quattro anni, al massimo cinque. Questa non è più la stessa Atalanta, che sorprendeva tutti per il ritmo e la capacità di macinare chilometri rispetto alle avversarie. Penso che Gasperini possa allenare una grande squadra, come la Juventus ed il Napoli. Non mi sembra un’ipotesi impossibile".