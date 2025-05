AFP via Getty Images

Juve, può arrivare davvero Luis Henrique? Cos'è emerso

un' ora fa

1

Non è una priorità immediata, ma il nome circola e piace: Luis Henrique torna nei radar della Juventus. Il talento brasiliano del Marsiglia è stato oggetto di valutazioni da parte dei bianconeri già in passato e, sebbene al momento non sia in cima alla lista degli obiettivi di Cristiano Giuntoli, resta una pista viva, soprattutto in prospettiva delle prossime settimane di mercato.



Luis Henrique, classe 2001, non è una novità per la dirigenza juventina. I bianconeri avevano già effettuato dei sondaggi ai tempi del suo passaggio al Marsiglia e, anche nei mesi scorsi, il suo profilo è stato monitorato con attenzione. Ora, dalla Francia, filtrano nuove indiscrezioni: la Juventus sarebbe pronta a inserirsi nella corsa al giocatore, attualmente guidata dall’Inter, che ha mostrato segnali concreti di interesse.