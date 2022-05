Come racconta il Corriere dello Sport, un autentico colpo sarebbe certamente Gabriel Jesus, in uscita dal Manchester City ma su cui c'è il pressing serrato dell'Arsenal. Da anni nel mirino della Juve, il brasiliano non è mai passato di moda e potrebbe tornare di grande attualità nelle prossime settimane. Soprattutto nel caso in cui alla fine Morata dovesse effettivamente fare parte del passato.