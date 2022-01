18









Stop alle polemiche, è ora di fare quadrato e ricompattare l’ambiente. Punto e a capo, affinché il girone di ritorno rappresenti davvero una svolta, un altro campionato. La Juventus deve resettarsi, senza, però, cancellare quelle poche certezze costruite negli ultimi mesi. Ieri sera, Inter e Atalanta hanno fatto un grande regalo alla squadra bianconera: a questo punto, la situazione è rosea, se confrontata rispetto a quella di qualche mese fa. 1 punto di distanza dal quarto posto occupato dall’Atalanta, sebbene la Dea abbia una partita in meno. Non impossibile, ma era difficile da immaginare: la Juventus è in scia e, dal punto di vista psicologico, chi sta davanti adesso teme la rimonta della Vecchia Signora. Benché stanco, uno squalo spalanca sempre le fauci, quando sente l’odore del sangue.



Dalla Continassa agli spalti dello Stadium, è ora di alimentare l’entusiasmo, di porre la parola fine ad ogni polemica, lavorare e migliorare, perché la strada è ancora lunga e piena di imprevisti, e al di là dei numeri che adesso sorridono, le criticità della squadra di Allegri sono ancora tante, ed è giunto il momento di colmarle. Il dato certo è uno: l’obiettivo Champions League è alla portata e serve mettere il turbo per superare chi sta davanti.