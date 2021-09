Sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi, la Juventus è presente in maniera molto alternata. Sul Corriere dello Sport è del tutto assente, mentre la Gazzetta dello Sport inserisce sotto il titolo principale la striscia "Locatelli e Dybala per il rilancio di Allegri". Invece su Tuttosport l'apertura è dedicata proprio alla squadra bianconera: "Juve, punta sul 10". Insomma, la Joya è ricorrente nei discorsi sulla Juve, questi sono tempi caldissimi per il rinnovo di contratto.

Qui di seguito la rassegna stampa dei giornali non solo italiani, ma anche esteri: