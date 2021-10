Ma come giocava Michel Platini? Di sicuro, tra le tante meraviglie, calciava le punizioni in modo delizioso! E la Juventus oggi ci ricorda di quali gesti balistici fosse capace Le Roi, e lo fa con il video di un calcio di punizione che,segnava la rete del raddoppio in un derby di campionato contro il Torino della stagione 1985-86. Coi "gol del giorno" condivisi sui social dal club bianconero, potrete rituffarvi brevemente nella grande storia juventina!