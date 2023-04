"La squalifica della curva della Juve è giusta come è giusto che venga scontata subito, cioé alla prima gara in casa dei bianconeri. Quello che non è equo e, se permettete, non è neppure serio è che la Lazio l’abbia scampata, dissociandosi verbalmente dai contestatori. Se fossimo un paese calcisticamente credibile non sarebbe possibile che chi ha fatto cori ugualmente odiosi e razziali sia punito formalmente, ma non sostanzialmente." Questo il commento su calciomercato.com di Giancarlo Padovan.