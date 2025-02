Juve-PSV 2-1, PAGELLE: Veiga formato Champions, Gatti MVP. Kelly, che fatica

AFP via Getty Images

Buona la prima. Nel senso: la, di nuovo di corto muso, e cioè 2-1, e quindi non senza preoccupazioni. I bianconeri confezionano una vittoria pesante in attesa di giocarsi tutto a Eindhoven, dove i gol di McKennie e Mbangula - di Perisic, quello olandese - potrebbe non bastare a battere un buonissimo PSV.Certo, si riparte in vantaggio. E non è banale, e non è nemmeno fortuito. Alla fine, era ciò che contava in una serata fondamentale, e in un momento in non serve davvero nient'altro se non portare a casa la vittoria.Gatti è stato il migliore dei bianconeri, Veiga è stato semplicemente il suo fido scudiero. Da registrare Kelly. E di nuovo i cambi, tallone d'Achille di Motta.