La Juventus si sta già iniziando a muovere per il mercato estivo. Anzi, l'ha fatto già da qualche mese, quando a gennaio si era seduta al tavolo per trattare lo scambio Kurzawa-De Sciglio con il Psg poi non andato più in porto. In quell'occasione, due club avevano parlato anche di Mauro Icardi, come riportato da Tuttosport. L'attaccante argentino è in prestito in Francia dall'Inter ma il Psg ha il diritto di riscatto fissato a 70 milioni. Già l'estate scorsa la Juve aveva provato a prenderlo e potrebbe fare un nuovo tentativo nei prossimi mesi, soprattutto se i francesi dovessero riscattarlo dai nerazzurri. Al Psg piacciono Dybala e Pjanic, Leonardo pensa a una maxi operazione.