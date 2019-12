Sarà scambio alla pari?Il Paris resta interessato al rilancio del calciatore tedesco, però non vuole per questo coinvolgere il collega argentino. Leonardo punta al ribasso sulla valutazione di Can ( per il quale la Juve ha aperto al prestito ), secondo il Correire dello Sport; valgono entrambi intorno ai 45 milioni, invece, per Paratici. Anche per questo, la Juventus tiene vive altre alternative: c'è Rakitic, ci sarebbe anche Tonali. Si tratta e si lavora. E Paredes? Sono anni che il direttore sportivo bianconero pensa a lui, così come Sarri: lo vede come un vice-Pjanic.