In casa Juve torna di moda il nome di Lawyn Kurzawa. E stavolta è molto di più di una semplice idea, secondo L'Equipe. I bianconeri hanno rimesso in piedi insieme al Psg lo scambio che può portare Mattia De Sciglio in Francia. E' un operazione che i due club hanno provato a intavolare più volte senza mai trovare l'intesa: ora la trattativa sembra ben avviata e quest'ultima settimana di mercato potrebbe essere decisiva per l'arrivo di Kurzawa alla Juve.