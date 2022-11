Cuore. E voglia di dimostrare di essere assolutamente qualcos'altro rispetto a quanto visto finora, soprattutto in Champions. Lasi è ritrovata nella bolgia e non ha avuto paura. Anzi: ha risposto. Colpo su colpo. Non solo meritando l'1-1 che matura a fine primo tempo, ma addirittura può ritrovarsi presuntuosamente a recriminare qualcosa. Insomma: il piano europeo non è per nulla fallito. Si è addirittura rinvigorito.Dopo una giocata sontuosa di- Gatti ci ha provato, ma l'ha tradito tutta la sua bontà -, è stato Bonucci a trovare il pari su una giocata die il supporto in tuffo di. Scene da vecchia Juve, scene che rinfrancano uno Stadium tutto esaurito. E per una volta anche completamente orgoglioso di quanto prodotto.