Juve-Psg asse sempre infuocato. Tanti nomi sul piatto in vista del mercato di gennaio, ma i due da cerchiare in rosso sono quelli di Leandro Paredes ed Emre Can. Secondo la stampa francese, infatti, i due club stanno continuando a lavorare sul possibile scambio: stanno vivendo due situazioni simili nei rispettivi club, poco spazio in campo e la voglia di cambiare aria.