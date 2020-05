Juventus e PSG lavorano ad un nuovo scambio dopo aver quasi chiuso quello tra Kurzawa e De Sciglio lo scorso gennaio. Secondo Calciomercato.com Leonardo ha contattato Paratici per offrire Paredes in cambio di Miralem Pjanic. Il bosniaco tuttavia preferisce il Barcellona con cui però le trattative sono state bloccare dai ripetuti no di Arthur. La Juve dal canto suo, in caso di arenamento totale della trattativa con i catalani, aprirebbe una trattativa con il Chelsea per scambiare l'ex Roma con Jorginho.