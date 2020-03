2









C'è anche il PSG su Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio che Claudio Lotito valuta 100 milioni di euro. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, sono già iniziati i primi contatti tra la dirigenza parigina e la Lazio che non ha chiuso alla cessione del centrocampista serbo, tornato a livelli altissimi dopo un paio di stagioni di alti e bassi. Due estati fa Lotito sparava addirittura più alto: 150 milioni di euro, la Juve preferì portare a Torino Cristiano Ronaldo. Ora che i bianconeri sono ancora a caccia di un centrocampista il profilo del serbo fa esattamente al caso della Vecchia Signora, così come quello di Paul Pogba.



SOSTITUTI - Centrocampisti box-to-box, che abbinano quantità e qualità. Manca un giocatore così alla mediana di Sarri e sebbene Pogba sia il vero sogno di mercato per l'estate, anche Milinkovic-Savic resta nel mirino: il prezzo è simile, lo stipendio più basso di quello del francese anche se convincere Lotito a cedere il calciatore ad una rivale italiana sarà molto difficile. Il PSG ha preso i primi contatti per SMS, la Juve osserva consapevole che questa può essere l'estate giusta per il colpaccio, non a caso la Lazio ha già messo nel mirino un paio di potenziali sostituti: ​Szoboszlai del Salisburgo e Bonaventura del Milan