L'offerta dellaal Chelsea persarà valida solo se Dusanlascerà il club. Attualmente, il PSG è l'unico club interessato al serbo e non vi è alcun interesse da parte del Chelsea (che non è nemmeno interessato a Lautaro Martinez). IlIl club francese ha chiesto qualche giorno di tempo per prendere una decisione interna riguardo al loro nuovo attaccante centrale, e i prossimi giorni saranno cruciali per i loro piani. Dusan Vlahovic è nella lista dei potenziali giocatori del PSG e la Juventus è in attesa della decisione del club francese. Il giocatore sarebbe favorevole a trasferirsi in Francia. L'incastro sembra essere pronto, ma ora bisogna vedere come si svilupperanno gli eventi: il primo passo dovrà essere fatto dal PSG.